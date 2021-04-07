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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: حسم مشكلة توزيع الأسمدة بالتنسيق مع البنك الزراعي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:20 م
البنك الزراعي
البنك الزراعي
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع يقوم حاليا بالتنسيق مع الجمعية العامة للأراضي المستصلحة بحل مشاكل المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهمها توفير الأسمدة الأزوتية المدعمة بالاتفاق مع البنك الزراعي المصري، لحل مشكلة توزيع الأسمدة بالكامل، كما يقوم القطاع والجمعية العامة لاستصلاح الأراضي بتطوير مشروعات التصنيع الزراعي للنهوض بالتصنيع الزراعي وإقامة مشروعات صناعية زراعية جديدة في الأراضي المستصلحة.

وقال "عبد العال" لـ"الدستور"، إنه على الجمعيات الزراعية سرعة سداد ثمن الأسمدة للجمعية العامة للائتمان لحل أزمة وصول الأسمدة للمزارعين، والضغط على الجمعيات المركزية لسداد مستحقات الجمعية من مديونيات وفوائد مربوطة على هذه الجمعيات الزراعية لدى الجمعية العامة لتوفير سيولة لسداد مستحقات الشركات والمصانع المنتجة لعدم تأخير توريد السماد للمزارعين.

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