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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع إشغالات الطريق في حملة مكبرة بشوارع بني سويف

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:17 م
حملة مكبرة بشوارع
حملة مكبرة بشوارع بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف وشرطة المرافق بحملة مكبرة بشوارع المدينة في إطار تنفيذ تكليفات محافظ بني سويف تحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

أسفرت الحملة عن رفع 249 متنوع عبارة عن تاندة مخالفة، بانر، ويافطة، وميزان وشماسي، وتعديات علي الأرصفة، كراسي وترابيزات، ومخالفات علي جانب الطريق، وأشغال طريق باعة جائلين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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