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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بحمام سباحة وخيمة سيرك.. طرح بوستر برنامج «رامز عقله طار»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:08 م
رامز عقله طار
رامز عقله طار
إسلام جمال
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نشر الفنان رامز جلال "بوستر" برنامج المقالب الخاص به والذى يحمل اسم "رامز عقله طار"، حيث من المفترض أن ينشر البرومو الخاص بالبرنامج الأيام القادمة.

وكتب رامز عبر حسابة بفيسبوك، "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، رامز عقله طار على MBC مصر ان شاء الله رمضان ٢٠٢١".

وتضمن البوستر خيمة سيرك، وحمام سباحة، الأمر الذى جعل رواد مواقع التواصل الإجتماعى يتكهنون بفكرة البرنامج المنتظر عرضه فى شهر رمضان.

وتوقع البعض، أن رامز يفترض أن يستدرج الضيف فوق مكان عال، ومن ثم تبدأ المغامرة بإلقاء الضيف من الأعلى ويبدأ المقلب.

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