محافظ قنا يكرم 4 مواطنين ساهموا في إعلاء قيمة العمل

كرم أشرف الداودي، محافظ قنا، الأربعاء، ٤ نماذج مشرفة من أبناء قنا، تنوعت أعمالهم ما بين إعلاء قيمة العمل، وآخر ضرب مثالًا رائعًا في الأمانة، وآخرين كونا فريقًا لتغسيل وتكفين موتى كورونا، باعتبارهم نماذج مشرفة من أبناء قنا تجسد المعدن النفيس للشعب المصري عموما ولأهالي محافظة قنا خاصة.جاء ذلك خلال لقاء بديوان عام محافظة قنا، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.وأعرب المحافظ عن سعادته الكبيرة وتقديره الكامل لهذه النماذج الرائعة والقدوة الحسنة في التضحية والأمانة والشهامة، كما كرم المواطن ممدوح عبد العاطي الذي قام بعمل عصارة قصب متنقلة على تروسيكل لتوفير دخل مناسب لأسرته، لافتًا إلى أنه لاحظ العصارة على جانب الطريق خلال إحدى جولاته الميدانية بمركز نجع حمادي، معربًا عن إعجابه بالفكرة، داعيًا الشباب لتبنى مثل هذه الأفكار الجديدة وإقامة مشروعات مُبتكرة تساعدهم في توفير دخل يومي لهم، وأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقدم العديد من التسهيلات لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب.كما كرم المحافظ، ضياء ربيع فريد ومحمد أحمد حسن أبوتل، من أبناء مركز قفط، اللذان كونا فريق عمل لتغسيل وتكفين الموتى من مصابي فيروس كورونا، كعمل تطوعي بدون أي مقابل، مع اتخاذهم لكافة الإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا من كمامات وملابس واقية وواقيات الوجه الطبية.وأكد الداودي أن الشابين من النماذج النبيلة لشجاعة وتضحية أبناء محافظة قنا الذين وهبوا أنفسهم وحياتهم ووقتهم لخدمة المجتمع في ظل الظروف الحالية فقاموا بمهمة إنسانية جليلة في تغسيل وتكفين ودفن المتوفين بكورونا ومساعدة فرق العزل الصحي بالمستشفيات في تلك المهمة، وكذلك الاستجابة لطلبات الأهالي بتغسيل وتكفين أهاليهم في ظل تلك الأزمة.كما كرم محافظ قنا المواطن محمد شعبان مدنی، من مركز قنا وهو صاحب سوبر ماركت بمنطقة الشئون، بعد أن ضرب مثالا يحتذى به في الأمانة وذلك بعد إعادته مشغولات ذهبية " شبكة عروس " يقدر ثمنها ب 68 ألف جنيه إلى أصحابها.وأكد أن محمد شعبان يعد نموذجا يحتذى به في الأمانة والإخلاص ورد الأمانات إلى أهلها، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لدعم ورعاية النماذج المشرفة من أبناء المحافظة والتي تتحلى بقيم مجتمعاتنا الأصيلة من الإنسانية والشهامة والنبل والأمانة.