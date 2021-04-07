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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تفتتح مسجد الحمد والرجاء بمديرية الجيزة.. الجمعة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:13 م
مسجد الحمد والرجاء
مسجد الحمد والرجاء
أميرة العناني
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تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبل، مسجد الحمد والرجاء بإدارة العمرانية، التابعة لمديرية الجيزة، بعد الانتهاء من أعمال البناء التي تمت بالجهود الذاتية.

ومن المقرر أن تقام شعائر أول صلاة جمعة في المسجد، الجمعة المقبل، تحت عنوان "على عتبات الشهر الكريم".

ويحضر الافتتاح، قيادات وزارة الأوقاف ومديرية الجيزة، وبعض أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبل، هو ”على عتبات الشهر الكريم بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد“.

وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت وزارة الأوقاف، عن ثقتها الكاملة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

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