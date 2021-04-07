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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عصام السقا عن «ضل راجل»: عمل مختلف وأتمنى يعجبكم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:11 م
عصام السقا،
عصام السقا،
هاجر رضا
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كشف الفنان عصام السقا، عن دوره في مسلسل "ضل راجل"، مع الفنان الكبير ياسر جلال، ويجسد خلاله شخصية محامي اسمه سعيد أبو الوفا.

وأضاف السقا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دور المحامي الذي يجسده سيكون مختلف تمامًا عن الأدوار السابقة التي لعب فيها دور المحامي، متابعًا: "بإذن الله تشوفوا عمل مشرف يعجبكم".

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال عصام السقا مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى أحمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبدالخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.
عصام السقا عن «ضل راجل»: عمل مختلف وأتمنى يعجبكم
عصام السقا عن «ضل راجل»: عمل مختلف وأتمنى يعجبكم

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