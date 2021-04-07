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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مركز خدمة عملاء وفندق جراند كليوباترا بدمنهور (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:09 م
جريدة الدستور
معوض هويدى
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افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة وممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مركز خدمة العملاء الجديد لفرع دمنهور "ريف وحضر" بشركة مياه الشرب بالبحيرة المقام وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية والتكنولوجيا الحديثة.

يضم المركز 24 منفذًا بتكلفة 4 ملايين جنيه وسيؤدى لتوفير الوقت بشكل كبير والتسهيل والتيسير على المواطنين والارتقاء بمنظومه خدمة العملاء وتسهيل إجراءات التسجيل وكافة الخدمات وضمان السرعة وتطوير آليات العمل.

كما قام محافظ البحيرة ورئيس الشركة القابضة بافتتاح فندق جراند كليوباترا بشركة المياه أحدث الفنادق على أرض دمنهور ومحافظة البحيرة والمجهز وفق أحدث التقنيات ويضم عدد من القاعات المجهزة لاستضافة المؤتمرات والندوات والوفود الرسمية حيث يوجد بالفندق 48 غرفة تضم 100 سرير كما يضم قاعه مكيفه للمؤتمرات وقاعه مكيفه للافراح والمناسبات ومطعم شرقي وغربي وكوفي شوب.

رحب المحافظ برئيس الشركة القابضة على أرض البحيرة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التى تتم لقطاع الشركة في جميع ربوع مصر للارتقاء بخدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة الجهد الكبير للشركة القابضة وشركة مياه الشرب بالبحيرة، مؤكدًا أن أداء شركة مياه البحيرة مشرف وهى تعد صرحًا كبيرًا وهناك تعاون غير عادي بين المحافظة وشركة مياه الشرب حيث إنها تشارك المحافظة بكافة الجهود التي تتم علي أرض البحيرة.

وأكد المحافظ أن الفندق يعد إضافة كبيرة وأداء متميز للشركة على أرض المحافظة، مقدمًا الشكر للشركة ولعمالها ولجميع الأطقم العاملة بها لدعم المجتمع البحراوى وما تقدمه من جهد عظيم وتطور مستمر.

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