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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سائق دهس زوجين بأكتوبر للنيابة: «نصيبهم كده»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:10 م
جثة
جثة
ندى حمدي
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تحفظت النيابة العامة بأكتوبر على سائق سيارة ملاكي المتسبب في دهس زوجين أسفل عجلات السيارة أثناء عبورهما الطريق أمام مساكن دهشور بطريق الفيوم، وصرحت النيابة بدفن جثماني الزوجين، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

كشفت المعاينة الأولية بمصرع "رضا.م" ٣٨ سنة، وزوجته "عزيزة.م" بعدما صدمتهما سيارة أمام مساكن دهشور، وعقب تقنين الإجرءات وسماع أقوال شهود عيان، أمكن تحديد السائق وضبطه، واقتياده إلى القسم، وقال السائق أمام جهات التحقيق "مخدتش بالي.. نصيبهم كده".

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بمنطقة مساكن دهشور بطريق الفيوم مفاده وقوع حادث دهس ووجود متوفين وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وتبين أنه أثناء محاولة "رضا م ح م" 38 عاما وزوجته "عزيزة م" 33 عاما، وبرفقتهما طفلتهما؛ عبور الطريق دهستهما سيارة ملاكي ونتج عن ذلك مصرع الزوجين ونجاة الطفلة ولاذ المتهم بالفرار.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى 6 أكتوبر تحت تصرف النيابة العامة.

تتبعت قوة أمنية خط سير السائق بعد إخطار الأهالي برقم السيارة، وأمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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