«صحة السويس» تكشف الحالة الصحية لمصابى أتوبيس العمال

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن حالة مصابي حافلة العين السخنة مستقرة، وليس بينهم أي إصابات خطيرة.أضاف الحفناوي، لـ«الدستور»، أن جميع مصابي الحادث تلقوا الرعاية الكاملة فور وصولهم مستشفى السويس العام بعد إصابة 22 عاملًا إثر سقوط حاوية على أتوبيس كانوا يستقلونه بمنطقة العين السخنة.كان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث سقوط حاوية من فوق سيارة نقل على أتوبيس عمال بطريق السويس–العين السخنة، ووجه الدكتور محمد طنطاوي، رئيس مرفق الإسعاف في السويس، 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين.