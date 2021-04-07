الأمن العراقي يقبض على 4 من إرهابيي داعش بالموصل

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة من عناصر داعش في منطقة اليرموك بالموصل.وقال مصدر أمني عراقي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا": إن القوات العراقية ألقت القبض على إرهابيي داعش خلال معلومات استخباراتية أفادت بتواجدهم في مجمع سكني داخل منطقة اليرموك.