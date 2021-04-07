الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخص القيادة في مصر عبر موقع وزارة الداخلية

الإستعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخص القيادة

خطوات معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع وزارة الداخلية

حيث بإمكان ملاك السيارات والسائقين وأصحاب المركبات المختلفة الاستعلام عن المخلفات الخاصة بهم بشكل إلكتروني عبر إتباع هذه الخطوات علي موقع وزارة الداخلية الرسمي الإلكتروني



_الخطوة الأولي هي تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط ( من هنا )



_وبعدها يتم تحديد نوع الخدمة المطلوبة من القائمة الرئيسية حيث يتم الضغط على إختيار خدمات نيابات المرور



_ويتبع ذلك الضغط علي الاستعلام عن المخالفات



ويجب استيفاء كتابة بيانات صاحب السيارة المراد الاستعلام عنها كاملة من حيث اسمه الرباعي ورقمه القومي ورقم هاتفه والعنوان الخاص به



_وبعد التأكد من كتابة كافة بيانات السيارة المراد الاستعلام عن مخالفتها يفترض تحديد إدارة المرور التابعة لها السيارة المراد الاستعلام عن مخالفتها حيث بإمكان ملاك السيارات والسائقين وأصحاب المركبات المختلفة الاستعلام عن المخلفات الخاصة بهم بشكل إلكتروني عبر إتباع هذه الخطوات علي موقع وزارة الداخلية الرسمي الإلكتروني_الخطوة الأولي هي تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط ( من هنا )_وبعدها يتم تحديد نوع الخدمة المطلوبة من القائمة الرئيسية حيث يتم الضغط على إختيار خدمات نيابات المرور_ويتبع ذلك الضغط علي الاستعلام عن المخالفاتويجب استيفاء كتابة بيانات صاحب السيارة المراد الاستعلام عنها كاملة من حيث اسمه الرباعي ورقمه القومي ورقم هاتفه والعنوان الخاص به_وبعد التأكد من كتابة كافة بيانات السيارة المراد الاستعلام عن مخالفتها يفترض تحديد إدارة المرور التابعة لها السيارة المراد الاستعلام عن مخالفتها





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_والخطوة الأخيرة هي ضغط المستعلم على زر الاستعلام ليظهر له إجمالي قيمة المخالفات المرورية وبذلك نكون عرضنا لكم جميع المعلومات المتعلقة بالاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخص القيادة في مصر عبر موقع وزارة الداخلية مع العلم أنه تم تسهيل طرق الدفع الإلكتروني لقيمة هذه المخالفات المرورية بسبب ظروف مرض كورونا المستجد.

يبحث الكثير من المواطنين بشكل دوري عن استعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخص القيادة في مصر عبر موقع وزارة الداخلية نظرا لما يترتب عن هذه المخالفات من وجود غرامة مالية علي السائق وقد يصل الأمر في بعض الأحيان لسحب الرخصة الخاصة بالقيادة وهو الأمر الذي يزيد من الحرص على متابعة كل ما هو متعلق بهذه المخالفات. وفي إطار حرص "الدستور" على توفير جميع المعلومات اللازمة لقرائها أولا بأول حتي لا يقعوا في حيرة من أمرهم نعرض لكم استعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخص القيادة في مصر عبر موقع وزارة الداخلية