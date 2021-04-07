رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخص القيادة في مصر عبر موقع وزارة الداخلية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:48 م
المرور
المرور
أسماء منصور
طباعة
يبحث الكثير من المواطنين بشكل دوري عن استعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخص القيادة في مصر عبر موقع وزارة الداخلية نظرا لما يترتب عن هذه المخالفات من وجود غرامة مالية علي السائق وقد يصل الأمر في بعض الأحيان لسحب الرخصة الخاصة بالقيادة وهو الأمر الذي يزيد من الحرص على متابعة كل ما هو متعلق بهذه المخالفات. وفي إطار حرص "الدستور" على توفير جميع المعلومات اللازمة لقرائها أولا بأول حتي لا يقعوا في حيرة من أمرهم نعرض لكم استعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخص القيادة في مصر عبر موقع وزارة الداخلية

الإستعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخص القيادة

  • خطوات معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع وزارة الداخلية

حيث بإمكان ملاك السيارات والسائقين وأصحاب المركبات المختلفة الاستعلام عن المخلفات الخاصة بهم بشكل إلكتروني عبر إتباع هذه الخطوات علي موقع وزارة الداخلية الرسمي الإلكتروني

_الخطوة الأولي هي تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط ( من هنا )

_وبعدها يتم تحديد نوع الخدمة المطلوبة من القائمة الرئيسية حيث يتم الضغط على إختيار خدمات نيابات المرور

_ويتبع ذلك الضغط علي الاستعلام عن المخالفات

ويجب استيفاء كتابة بيانات صاحب السيارة المراد الاستعلام عنها كاملة من حيث اسمه الرباعي ورقمه القومي ورقم هاتفه والعنوان الخاص به

_وبعد التأكد من كتابة كافة بيانات السيارة المراد الاستعلام عن مخالفتها يفترض تحديد إدارة المرور التابعة لها السيارة المراد الاستعلام عن مخالفتها

تابع أيضاً:



_والخطوة الأخيرة هي ضغط المستعلم على زر الاستعلام ليظهر له إجمالي قيمة المخالفات المرورية وبذلك نكون عرضنا لكم جميع المعلومات المتعلقة بالاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة برخص القيادة في مصر عبر موقع وزارة الداخلية مع العلم أنه تم تسهيل طرق الدفع الإلكتروني لقيمة هذه المخالفات المرورية بسبب ظروف مرض كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

«يوميات خ م» هاشتاج يتصدر تويتر لفضح دكتور خائن.. ورضوى الشربيني: «هتزعل جامد»

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»


الصور

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

«سأموت غدا يا عزيزة».. كيف تنبأ موليير الشرق برحيله؟

«أنقذتنا الحكومة».. موقف محرج يجبر سامية جمال على عدم الاحتفال بالعيد

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تكرم علماء القبطيات ببيت السناري.. غدا

لم يكونوا عمالقة.. خرافات حول حجم أجساد المصريين القدماء

السبت.. ندوة حول محمد عفيفى مطر فى بيت الشعر بالأقصر

ختام اليوم الأول من مؤتمر «مئوية ثروت عكاشة»