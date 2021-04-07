الأمم المتحدة ترحب بالخطة الأمريكية لاستئناف المساعدات للفلسطينيين

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية رحبت اليوم الأربعاء بالخطة الأمريكية لاستئناف التمويل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتأمل في أن "تحذو دول أخرى حذوها".وقال مصدر بالكونجرس الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونجرس، اليوم الأربعاء، باعتزامها استئناف المساعدات للفلسطينيين بتقديم 150 مليون دولار عبر منظمة أونروا، و75 مليونا كدعم اقتصادي و10 ملايين للتنمية.