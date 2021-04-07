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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أشهر بائع فاكهة بالسيدة: «رمضان يعني ياميش ومكسرات» (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:43 م
أشهر بائع فاكهة بالسيدة
أشهر بائع فاكهة بالسيدة
نور أيمن
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«رمضان يعني السيدة زينب»، جملة كثير ما يرددها المصريين في إشارة إلى الحي الشعبي وشهر الصوم وبعض الأماكن القديمة والحنين لطقوس وعادات شهر الخير.

يقول سمير الخطيب، أشهر بائع فاكهة بمنطقة السيدة زينب والذي اعتاد أن يحول مجاله لمدة شهرين من كل عام للتجارة وضمان المكسب في موسم رمضان.

يشتهر الخطيب باختياره للمكسرات التي تعتبر من أغلى أنواع الياميش والتي تقبل عليها فئة الطبقة فوق المتوسطة، بينما الأغلبية الكادحة تقبل على أنواع الياميش المعتادة من تمور وقمر الدين.

قال أشهر بائع فاكهة بالسيدة، لـ"الدستور"، إن المكسرات ليست لفئة معينة، فهناك بعض الأماكن التي تعرضها بأسعار زهيدة كونهم يكتفون بمكسب بسيط وعدم تكليف الزبائن أعباء إيجار المكان، فالأسعار هذا العام في متناول الجميع على عكس العام الماضي الذي وصفه بـ"السنة الكبيسة"، فالياميش من قمر الدين وجوز الهند يبدأ ثمن اللفة من 15 - 40 جنيهًا للمستورد منها فيما يتراوح ثمن الزبيب وجوز الهند من 50 - 80 جنيهًا للكيلو: "إحنا كمصريين معانا فلوس ممعناش لازم ناخد ياميش دي عادة وبيتعمل حسابها كل سنة، والبعض يهتم بشراء الكركديه والتمر الهندي بالتزامن مع قدوم الشهر الكريم.
أشهر بائع فاكهة بالسيدة
أشهر بائع فاكهة بالسيدة
أشهر بائع فاكهة بالسيدة
أشهر بائع فاكهة بالسيدة
أشهر بائع فاكهة بالسيدة
أشهر بائع فاكهة بالسيدة
أشهر بائع فاكهة بالسيدة
أشهر بائع فاكهة بالسيدة
أشهر بائع فاكهة بالسيدة
أشهر بائع فاكهة بالسيدة

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