خاص| طارق لطفي: أنا الشيخ رمزي في «القاهرة كابول».. وسأفاجئ المشاهدين

طرحت المتحدة للخدمات الإعلامية برومو مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على قناتى الحياة وcbc، حيث نشر تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمي على حسابه بموقع "فيس بوك" وأعلن عرضه على قناتى cbc والحياة.









"القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.







وقال طارق لطفي في تصريحات خاصة لجريدة "الدستور": " أنا الشيخ رمزى فى رمضان ٢٠٢١ وهى الشخصية التى أجسدها فى العمل والتى كتبها المؤلف عبد الرحيم كمال، وأنا معجب جدا بهذه الشخصيه لأنها أكثر من شخصية متداخلة فى بعضها البعض، وهو ما سيتفاجأ به المشاهدون، عندما يشاهدون المسلسل على شاشة روتانا خليجية المتميزة.،وأضاف لطفى فخور بمشاركة مدفعية ثقيله من الممثلين العظام معى فى المسلسل الاساتذة نبيل الحلفاوى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وآخرين، وانشاء الله تستمتعوا به على قدر اجتهادنا ومحاولتنا الممثلين والمخرج حسين المنباوى وكل فريق العمل، تقديم أحسن ما يمكن بهدف أن ينال إعجابكم وكل عام وانتم بخير.