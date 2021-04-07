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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ارتفاع عدد مصابي حادث طريق السخنة لـ22 شخصًا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:01 م
حادث طريق السخنة
حادث طريق السخنة
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ارتفع عدد المصابين بحادث انقلاب حاوية على أتوبيس عمال بطريق السويس– العين السخنة إلى 22 مصابا، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى العام.

وكان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب حاوية من على سيارة نقل على أتوبيس عمال بطريق السويس– العين السخنة.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى، رئيس مرفق الإسعاف في السويس، 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام. 

من جانبه قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان في السويس، إن إجمالي عدد المصابين الذين وصلوا إلى مستشفى السويس العام هم 22 مصابا، لافتا إلى أن جميع المصابين حالات مستقرة عبارة عن كدمات وسحجات واشتباه بكسور.

وأضاف الدكتور إسماعيل الحفناوى، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطاقم الطبى سيتابع حالات المصابين حتى يتم خروجهم من المستشفى، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم الصحية.

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