الصحة العالمية: الصلة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية ممكنة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن الصلة بين لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وظهور شكل نادر من الجلطات الدموية هو أمر "ممكن ولكنه غير مؤكد".وقال خبراء المنظمة في مجال اللقاحات، في بيان: "لا بد من إجراء دراسات متخصصة من أجل فهم كامل للصلة المحتملة بين التلقيح وعوامل الخطر الممكنة"، لافتين إلى أن هذه الظواهر "نادرة جدا رغم كونها مقلقة".