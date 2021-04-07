القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

تمكن المقدم محمد النحاس بمدرية أمن المنوفية من القبض على عاطل تعدى على زوجة أخيه ووالدته وإحداث جرح عميق في الرأس بسكين على غرار (سيدة الساطور) بسوهاج.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز تلا بتلقي بلاغ من الأهالي في بقيام "م.ص" 30 سنة، عاطل بضرب"ن.م" 25 سنة ربة منزل زوجة أخيه والأم "أ.ع" ٦٠ سنة، ربة منزل بآلة حادة استقرت في الرأس، ما أدى إلى خطورة حالتهما الصحية.بالانتقال والفحص، تبين للمقدم محمد النحاس أن المتهم كان في حالة سُكر تام وقام بضربهما بسكين أحدث جرح في الرأس وتمكنت مستشفى المخ والأعصاب بمنوف من إنقاذ الحالتين، وتحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.