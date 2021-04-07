الجيش العراقي يقضي على 60 إرهابيا ويدمر 120 وكرا

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء​ يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عن مقتل 60 إرهابيا في سلسلة جبال تلال حمرين.وقال رسول إنه بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة يواصل الأبطال في جهاز ​مكافحة الإرهاب​ عملياتهم النوعية والمتميزة، بعد انطلاق عملية الأسد المتأهب في الشهر السابق.وشدد رسول على أن العملية أسفرت عن تدمير 120 كهفا ووكرا وقتل 27 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، وهرب على إثرها بعض العناصر الإرهابية نحو سلسلة تلال حمرين، بعد أن ضاق بهم الحال في سلسلة جبال قره جوغ.