جبران باسيل: «همنا تنفيذ الإصلاحات بدءا بتشكيل الحكومة اللبنانية»

صرح رئيس ​التيار الوطني الحر​ اللبناني ​جبران باسيل، اليوم الأربعاء،​ بأنه أبدى كل التجاوب مع أي رغبة فرنسية بزيارة ​باريس​، أو بلقاء في أي مكان بلا عقد أو حجج، ومن دون المس بصلاحيات ​رئيس الجمهورية​ أو التعرض لدوره شكلا ومضمونا، متابعا: "فالهم واحد أوحد هو تنفيذ الإصلاحات بدءا ب​تأليف الحكومة​".وقال باسيل فى تصريحات صحفية: "رغم كل ذلك، ورغم قرار التيار عدم المشاركة في الحكومة مع تقديم كل تسهيل لتشكيلها وإزالة كل العقبات أمامها، وتحديد أكثر من موعد وفرصة، جاء من يعطل كل محاولة فيها أم، سنبقى نتجاوب ضمن الأصول، مع كل مسعى خارجي أو داخلي، ولن نيأس إلى أن يبصر الحل النور"، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.