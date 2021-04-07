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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير محضر لأم تخلت عن أطفالها ورفضت رعايتهم ببورسعيد

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:34 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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كشفت ناهد عبد الرازق، ممثل الدفاع الاجتماعي بلجنة حماية الطفل ببورسعيد عن تحرير محضر للسيدة "د.ح.ع"، وذلك بعد إقدامها على ترك أبنائها الثلاثة ورفض رعايتهم وتعريض حياتهم للخطر.

تلقت لجنة حماية الطفل ببورسعيد بلاغًا من والد الأطفال"أ ش" يطالب فيه بالتدخل لحماية أبنائة، ويؤكد أن أحدهما يعاني من فرط حركي وتوحد وإعاقة ذهنية، وكذلك طفلتين صغيرتين.

بالبحث في الواقعة، تأكد لمسؤول لجنة الدفاع الاجتماعي أن حياة الأطفال مُعرضة للخطر وأن الأب ترك عمله في محاولة لرعايتهم، إلاّ أنه لم يستطيع بسبب الأبن المعاق، وطبيعة تربية الطفلتين في وسط رفض كامل من الأم بالرجوع إلي أطفالها، بالرغم من أنهم في حضانتها.

أكدت ناهد عبد الرازق أن الأم كانت بالمنزل للحصول على بعض الملابس الخاصة بها، ولم تستجب لبكاء الأطفال خليكي معانا يا ماما"، وقررت أن تستمع لأسرتها في تركهم.


وقامت ممثل الحماية بتحرير محضر رقم 1436لسنه 2021 للأم، لتعريض حياة الأطفال للخطر، وتتولي النيابة العامة التحقيق في القضية، ولم تتمكن من إيداع الأطفال بأحد دور الرعاية بسبب وجود الأب والأم.

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