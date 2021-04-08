تترصّد منظومة التعليم: السوشيل ميديا جاني أم مجني عليها؟

• خبير تربوي يتهم أصحاب المصالح الفئوية



• خبير تكنولوجيا معلومات يضع الحل



أثارت منصّات ووسائط التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، انتقادات واسعة وحالة من الجدل داخل مصر بعد تأثيرها السلبي على كل ما يثار داخل المجتمع، خاصة وأنها أصبحت نافذة للتعليق على أي قرار تتخذه الحكومة في أي مجال.من جهته، وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أصابع الاتهام لهذه الوسائل واتهمها بأنها وراء فشل منظومة التعليم وأنها أصبحت الصوت العالي، بالرغم من أنها لا تمثل نسبة كبيرة في المجتمع.قال الخبير التربوي الدكتور حسن شحاتة إن أصحاب المصالح الفئوية والمتشبثين بالماضي والمستفيدين من وضع التعليم المتخلف الذي يعتمد على الكتب الخارجية وأصحاب مراكز الدروس والعاملين فيها هم مَن يحاولون الاعتراض على أي قرار لوزير التعليم في محاولة إفساد النظام الجديد الذي قضى على هذا المثلث وقضى على المتعلم كمبرمج آلي ليبني متعلم مفكر ومبدع وهو ما أصاب أصحاب المصالح الفئوية وجماعات الضغط الاجتماعي لتشويه هذه المسيرة لتطوير التعليم.وأكد شحاتة أن التعليم لن يرجع إلى الوراء مرة أخرى، خاصة أنه يسعى لبناء الإنسان مفكر ومبدع يبدي رأيه ويفسر ويعلل ويحترم ثقافات الشعوب ليكون إنسان عالمي، لذلك يلجأ أصحاب هذه المصالح الفئوية إلى محاولات عرقلة تطوير التعليم لصالح أغراضهم ولجوئهم إلى منصات التواصل الاجتماعي ليشكلوا جماعات ضغط لتغيير القرارات التي من شأنها إعلاء فكر الطالب المصري.أضاف الخبير التربوي أنه لأول مرة في تاريخ مصر يجعل رئيس الدولة التعليم أولوية أولى وينفق عليه 2 مليار و216 مليون جنيه، لبناء الإنسان من أجل بناء مجتمع جديد لذلك لن يؤثر أي ضغط على منظومة التعليم الجديدة بدعم القيادة السياسية.قال الدكتور خالد حسني، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن القرارات الكثيرة والمفاجئة لوزارة التربية والتعليم التي لا يتم تمهيدها للمواطنين، خاصة أنها تمس البيوت المصرية كلها فلا يوجد بيت إلا وداخله طلاب في مراحل تعليمية مختلفة تلقى هذا الهجوم وهذا التعنت الذي يملأ وسائل التواصل، مضيفًا أنه كان من المفترض أن يتم التمهيد لها على سبيل المثال أن يدشن الوزير صفحة على السوشيل ميديا تابعة للوزارة يتم من خلالها طرح الافكار التي يرغب في تنفيذها بحيث يتم رصد آراء القبول أو الرفض وردود الأفعال تجاه هذه القرارات.أوضح حسني أن قرارات التربية والتعليم أصبحت كثيرة جدًا ومفاجئة ومعظمها لا يلقى قبول من أولياء الأمور المتواجدين على صفحات التواصل، فاصبحوا يمثلون عنصر ضغط وتحت هذا الضغط يمكن حدوث تراجع عن بعض القرارات، على الرغم أن هذا القرار في أي وقت آخر كان من الممكن أن يمر بسلام.وتابع أن وسائط التواصل أصبحت وسيلة ضغط على الرأي العام، خاصة أن لها الكثير من المتابعين، سواء من ناحية التعليق على قرار ما للحكومة أو حادثة عامة، فيتم التركيز عليها بحيث تصبح "ترند" كما هو معروف.وأكد أن السوشيل ميديا أحد أدوات التأثير في الرأي العام في قرارات الحكومة، لذلك أصبحت تلجأ هي الأخرى في عرض أخبارها وأفكارها على هذه المنصة، موضحًا أنه يفضل عند اتخاذ قرار ما أن يتم عمل بالونة اختبار بحيث يتم عرض القرار على وسائل التواصل الاجتماعي في شكل تصريح لأحد الصحفيين أو الشخصيات المؤثرة أو الكتاب أن الحكومة يجب ان تقوم بعمل ما في الفكرة المعنية بالقرار، وفي هذه الحالة قياس حالة القبول أو الرفض لهذا القرار للفئة الموجة لها وبناء عليه يمكن طرحه أو إيقافه بحيث لا يتم طرحه ثم يلقى هجوم شديد فيتم التراجع فيه وهو ما شاهدناه في عدة قرارات.أضاف أن سطوة السوشيل ميديا في الوقت الحالي تصبح هذه الطريقة فعّالة لاختبارات القرارات التي ترغب باتخاذها الحكومة، خاصة دورها طاغي بهذا الشكل وسيزيد أكثر مستقبلًا لأن عدد المستخدمين يزيد، والمواطنين أصبحوا على دراية بمدى القوة الناعمة لهذه الوسائل، مؤكدًا أن الكتلة التي تستخدم السوشيل ميديا كبيرة جدًا ومن يملك التحكم في هذه الحالة سيملك التحكم في الرأي العام بأكمله.