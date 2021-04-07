مظاهرة فى موريتانيا للمطالبة باستعادة سجناء من الجزائر مدانين بالإرهاب

تظاهر العشرات اليوم الأربعاء أمام رئاسة الجمهورية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط لمطالبة السلطات بالتدخل لدى الحكومة الجزائرية لاستعادة ثلاثة موريتانيين أدينوا بالسجن من قبل القضاء الجزائري بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية والانضمام لتنظيم القاعدة في الجزائر.وأعتقل الموريتانيون الثلاثة في الجزائر في 2011 خلال اشتباكات مع الجيش الجزائري وصدرت أحكام بسجنهم، وطالب أهالي السجناء الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني التدخل لإعادتهم لقضاء ما تبقى من فترة محكوميتهم ضمن اتفاق التعاون القضائي بين الجزائر وموريتانيا أو إطلاق سراحهم بعد عشر سنوات من السجن.