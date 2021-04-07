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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خريطة مسلسلات رمضان 2021 على mbc.. تردد قناة أم بي سي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:49 م
قناة أم بي سي
قناة أم بي سي
منار إبراهيم
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أعلنت شبكة قنوات mbc عن عرضها لعدد من المسلسلات الدرامية لكبار النجوم عبر شاشتها خلال الماراثون الرمضاني المقبل، مما جعل جمهور هؤلاء النجوم يبحثون عن مواعيد عرض مسلسلاتهم وتردد القناة، وأدى ذلك لتصدرها محرك البحث العالمي جوجل.

خريطة مسلسلات رمضان 2021 على mbc


وحصلت قناة mbc على ملكية عرض 5 أعمال درامية عبر شاشتها لكل من غادة عبد الرازق، ودينا الشربيني، ومصطفى شعبان وأمينة خليل، وتبدأ إذاعتهم خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع حلول الشهر الكريم والمسلسلات هي:

"قصر النيل"


بطولة الفنانة دينا الشربيني وتدور وقائع الدراما المشوقة في أجواء مصر في خمسينيات القرن الماضي، حيث تتشابك الأحداث بين العلاقات العائلية والمتغيرات السياسية الساخنة في هذه الفترة.

"خلي بالك من زيزي"

تظهر النجمة الشابة أمينة خليل في إطلالة ثانية من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "خلي بالك من زيزي" والمسلسل بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي.. وآخرين.. وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

"لحم غزال"

للفنانة غادة عبد الرازق وتدور أحداثه في أجواء شعبية تمزج بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتلعب غادة عبد الرازق دور"غزال" في إطار غير تقليدي، شارك في بطولته غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين..، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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"ملوك الجدعنة"

بطولة النجمان مُصطفي شعبان، وعمرو سعد في أول إطلالة لهما معًا من خلال الدراما المميزة "ملوك الجدعنة"، الذي تدور أحداثه حول قصة صعود شابان من قاع المُجتمع يتعرضان للكثير من الصعوبات والمشاكل في إطار غير تقليدي، مُسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، وآخرين.

تردد قناة إم بي سي


ويبحث جمهور الأعمال الدرامية ومتابعي نجوم mbc مصر عن تردد القناة لضبطها قبل حلول الشهر الكريم وهو على القمر الصناعي المصري نايل سات على 12284 واستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 56.

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