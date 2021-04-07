حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق بمرسى مطروح «صور»

قاد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة لمحال الموبيليا بمنطقة زاهر جلال بعد احتلال المحال الأرصفة والتنبيه عليهم بعدم المخالفة وتكررت مرة أخرى وذلك من خلال الحملة المكبرة من إدارة تحسين البيئة ومشاركة شرطة المرافق.وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم التحفظ على إشغالات الطريق ومعدات وأدوات بناء بمناطق زاهر جلال والميناء وعلم الروم لمخالفة القانون، لافتًا إلى أن الحملات اليومية مستمرة لفرض الانضباط بالشارع، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال التجارية المخالفة التي قد تصل للغلق والتشميع إذا تكررت إشغال الطريق أو وضع حواجز أمام المحال.وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام وعدم إشغال الأرصفة، للحفاظ علي الشكل الحضاري والسياحي للمدينة.