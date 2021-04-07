إزالة 209 حالات تعد على نهر النيل ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل التي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحليةتبين من التقرير الذي أعده أحمد إبراهيم، مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم اليوم "إزالة 14 حالة تعد على مساحة 7000متر بدائرة مركز ومدينة ببا والتي تنوعت ما بين بناء مخالف وأعمال ردم، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 209 حالات تعد على إجمالى مساحة 70 ألفا و100 متر مربع، وذلك منذ بدء الحملة وحتى "اليوم الأربعاء"أشار أحمد إبراهيم، مديرالأملاك، إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضى وتستمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.لفت إلى أنه بتكليفات المحافظ للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجددًا وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.