السيسى: مجمع الإصدارات المؤمنة يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:29 م
عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، عن سعادته بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
وقال في تدوينة على فيس بوك: "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا سوف يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة".
وقال في تدوينة على فيس بوك: "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا سوف يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة".