السيسى: مجمع الإصدارات المؤمنة يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، عن سعادته بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.وقال في تدوينة على فيس بوك: "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا سوف يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة".