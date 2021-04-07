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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النقد الدولي يجدد دعوته للصين بتعزيز الاستهلاك

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:14 م
النقد الدولي
النقد الدولي
وكالات
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تشهد الصين تعافيا اقتصاديا قويا من أزمة كوفيد-19 لكن يتوجب عليها الآن استخدام ثقلها المالي وتحويل تركيزها لتعزيز قوة الاستهلاك لدى مواطنيها، وفق ما قال مسئول رفيع في صندوق النقد الدولي.

ويجدد هذا التعليق رسالة الصندوق الى بكين منذ ما قبل الوباء لتغيير نموذجها بعيدا عن الاعتماد على الصادرات والمشاريع الحكومية الضخمة.

وقبل أن تؤدي الإغلاقات لمكافحة كوفيد-19 إلى تجميد التجارة الدولية والتسبب بأسوأ أزمة في العالم في قرن، لطالما حذر الصندوق أن برنامج الصين الهائل للتصدير والفائض في ميزانها التجاري يصيب توازن الاقتصاد العالمي بالاختلال.

وقال فيتور غاسبار مدير إدارة الشئون المالية في صندوق النقد "باستطاعة الصين أن تستخدم سياساتها المالية لتسهيل التحول إلى نموذج جديد لتحقيق النمو، يعتمد بشكل أقل على الاستثمارات في البنى التحتية العامة وأكثر على الاستهلاك الخاص".

وأضاف: "تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في الصين وإصلاح النظام الضريبي فرصتان مهمتان للتقدم".

قدمت بكين دعما حكوميا كبيرا خلال فترة الوباء وهي على المسار "في 2021 لتكون أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم"، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الصين نموا بنسبة 8،4 بالمائة هذا العام.

وأشار عاسبار في مؤتمره بمناسبة صدور تقرير الصندوق المالي: "من الواضح أن لدى الصين حيزا ماليا ويجب أن تحافظ على المرونة في السياسة المالية وتجنب سحب الدعم المالي بشكل مبكر".

ووجهت المديرة العامة لصندوق النقد الأسبوع الماضي الرسالة نفسها إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واصفة نموها القوي بأنه "غير متوازن الى حد ما".

وقالت إن الاقتصاد الصيني "يعتمد بشكل كبير على الدعم العام والاستهلاك الخاص لم يتم تعزيزه بالسرعة التي كنا نأملها".

واعتبرت أنه من أجل تحقيق "انتعاش دائم"، يتعين على الصين "العمل في اتجاه دعم الانتعاش الذي يأتي من القطاع الخاص في مقابل القطاع العام".

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