«ديلى ميل»: تغير المناخ قلل من إنتاجية الغذاء بأكثر من 20%

كشفت دراسة عن أن تغير المناخ قلل من إنتاجية الغذاء العالمية بأكثر من 20% في السنوات الستين الماضية.بينما يستمر عدد سكان العالم في الارتفاع، تشير دراسة جديدة إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية بسبب تأثيرات تغير المناخ.ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد أكدت نتائج الدراسة أن المزارعين زرعوا غذاءً أقل بنسبة 20 في المائة مما لو كانت الظروف البيئية كما كانت في الستينيات.ويقول الباحثون إن العامل الأساسي هو تغيير أنماط الطقس، بما في ذلك زيادة الفيضانات والجفاف في مناطق مختلفة.وأشار الباحثون، إلى أن التحولات الجذرية وغير المتوقعة المرتبطة بتغير المناخ تجعل من الصعب على المتضررين التخطيط لاستراتيجيات إنتاجية لتحقيق الحصاد الأكثر نجاحًا.وكانت المناطق أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وإفريقيا هي الأكثر تضررًا، حيث بلغ النمو الزراعي ثلث ما يمكن أن يكون عليه فى الماضى.وقال روبرت تشامبرز، أستاذ الزراعة بجامعة ماريلاند: "عندما يتخذ مزارع قرارًا اقتصاديًا مثل ما يجب أن يزرعه في يونيو، فلن نعرف بالضرورة نتيجة هذا القرار إلا بعد ستة أشهر".وحددت الدراسة أن المناطق الأكثر دفئًا مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي شهدت تباطؤًا في إنتاجية المحاصيل بنسبة تتراوح بين 26 في المائة و34 في المائة.