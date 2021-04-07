رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسيون سوريون: إعفاء العائدين من «تصريف 100 دولار» خطوة لتصحيح الأوضاع

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:12 م
زاهر اليوسفي عضو
زاهر اليوسفي عضو البرلمان السوري
سميرة إبراهيم
طباعة
قررت الحكومة السورية إعفاء عدد من القادمين إلى البلاد من واجب تصريف 100 دولار، وهو الإجراء المفروض على السوريين العائدين من الخارج قبل دخولهم بلادهم.

وفي هذا السياق، قال زاهر اليوسفي عضو البرلمان السوري السابق، إنها خطوة ضرورية كان يجب تطبيقها من زمان ويجب أن تشمل جميع المواطنين، متابعا: "فمن يعود لبلده كيف ما كان وضعه لايجب أن نلزمه بأي أمور مالية"، مؤكدا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأوضح اليوسفي، أن الدولة السورية تقوم بالواجب على أكمل وجه تجاه مواطنيها في الاغتراب وجاء هذا القرار بعكس ماعهدناه منها البارحة تم التصحيح بشكل جزئي شمل بعض الفئات ونأمل أن يكتمل ليشمل الجميع.

كما قالت رشا يونس لحلح، عضو اللجنة الدستورية السورية، إن الإعفاءات من القرارات المهمة وتشمل الطلبة والأشخاص المتضررين من الإرهاب، متابعة: "هذه دعوي صريحة لكل من خرج من البلد بسبب الإرهاب يتفضل يرجع وما يوجد عليه أي تكاليف".

وأكدت لحلح، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الإجراء ينطبق على الأشخاص غير المنتجين وتحت 18 عاما تم إعفائهم من المبالغ المرتبة ولا ننسى في الفترة الأخيرة كان يوجد محاولات كثيرة لتهريب العملة خارج سوريا ولا ننسي العقوبات الاقتصادية الأمريكية وضعف وجود العملات الأجنبية ودائمًا يوجد دعوة صريحة من الحكومة السورية يتم التنسيق بشكل فعلي حتي نتجاوز الأزمة السورية.

موضوعات متعلقة

سائق دهس زوجين بأكتوبر للنيابة: «نصيبهم كده»

باسم سمرة: «أنا وأموالي فداء مصر وتحت الطلب في أي وقت»

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

ارتفاع عدد مصابي حادث طريق السخنة لـ22 شخصًا


الصور

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخي

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

«سأموت غدا يا عزيزة».. كيف تنبأ موليير الشرق برحيله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب

مكتبة الإسكندرية تكرم علماء القبطيات ببيت السناري.. غدا

لم يكونوا عمالقة.. خرافات حول حجم أجساد المصريين القدماء

السبت.. ندوة حول محمد عفيفى مطر فى بيت الشعر بالأقصر