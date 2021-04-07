سياسيون سوريون: إعفاء العائدين من «تصريف 100 دولار» خطوة لتصحيح الأوضاع

قررت الحكومة السورية إعفاء عدد من القادمين إلى البلاد من واجب تصريف 100 دولار، وهو الإجراء المفروض على السوريين العائدين من الخارج قبل دخولهم بلادهم.وفي هذا السياق، قال زاهر اليوسفي عضو البرلمان السوري السابق، إنها خطوة ضرورية كان يجب تطبيقها من زمان ويجب أن تشمل جميع المواطنين، متابعا: "فمن يعود لبلده كيف ما كان وضعه لايجب أن نلزمه بأي أمور مالية"، مؤكدا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.وأوضح اليوسفي، أن الدولة السورية تقوم بالواجب على أكمل وجه تجاه مواطنيها في الاغتراب وجاء هذا القرار بعكس ماعهدناه منها البارحة تم التصحيح بشكل جزئي شمل بعض الفئات ونأمل أن يكتمل ليشمل الجميع.كما قالت رشا يونس لحلح، عضو اللجنة الدستورية السورية، إن الإعفاءات من القرارات المهمة وتشمل الطلبة والأشخاص المتضررين من الإرهاب، متابعة: "هذه دعوي صريحة لكل من خرج من البلد بسبب الإرهاب يتفضل يرجع وما يوجد عليه أي تكاليف".وأكدت لحلح، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الإجراء ينطبق على الأشخاص غير المنتجين وتحت 18 عاما تم إعفائهم من المبالغ المرتبة ولا ننسى في الفترة الأخيرة كان يوجد محاولات كثيرة لتهريب العملة خارج سوريا ولا ننسي العقوبات الاقتصادية الأمريكية وضعف وجود العملات الأجنبية ودائمًا يوجد دعوة صريحة من الحكومة السورية يتم التنسيق بشكل فعلي حتي نتجاوز الأزمة السورية.