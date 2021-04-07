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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس القابضة للمياه ومحافظ البحيرة يفتتحان مركز خدمة العملاء بدمنهور

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:30 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة
محمد إبراهيم
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افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مركز خدمة العملاء بمدينة دمنهور، وفندق شركة مياه الشرب بالبحيرة، بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة، المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، والدكتور هشام عفيفي رئيس القطاع التجاري بالشركة القابضة، والدكتور رفعت عبدالوهاب رئيس قطاع البحوث والتطوير، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي سكرتير عام مساعد محافظ البحيرة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن مركز خدمة العملاء بدمنهور من أهم المراكز المطورة، لتكون الخدمات مقدمة من خلال نظام "الشباك الواحد"، حيث تقدم كافة الخدمات للعميل بكفاءة في أقل وقت ممكن، مع تقديم الخدمات الخاصة بشحن العدادات مسبقة الدفع، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف والحضر بنطاق مركز دمنهور، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح أن الشركة القابضة لديها أكثر من ٢٠٢ مركز خدمة عملاء مطور على مستوى الجمهورية، وأكثر من ١٥ سيارة خدمة عملاء متنقلة، ومنافذ بالنوادي والنقابات، لتقديم خدمات التعاقد على وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، وسداد الفواتير وشحن العدادات، واستقبال الشكاوى.

وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن افتتاح فندق شركة مياه بالبحيرة، والمجهز وفق أحدث التقنيات، يأتي في إطار تنمية الموارد للشركة، حيث يضم عددا من القاعات المجهزة لاستضافة المؤتمرات والندوات والوفود الرسمية.

ومن جانبه، قال المهندس محمد سعيد نشأت، إن مركز خدمة عملاء دمنهور مجهز بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة لاستقبال والتعامل مع شكاوي واستفسارات عملائها، وتخصيص فرق عمل متخصصة للعمل على سرعة الاستجابة لشكاوي العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأضاف أن المركز يخدم حوالى ١٦٠ ألف مشترك بنطاق مركز ومدينة دمنهور، بتكلفة إجمالية بلغت ٣ ملايين جنيه، لتسهيل إجراءات العملاء وميكنة الخدمات وتبسيطها وتقليل مدة الانتظار.

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