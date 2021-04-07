محافظ أسوان يستعرض معدلات تنفيذ مشروع الإسكان المتميز

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان اجتماعًا مع وفد الشركة الوطنية برئاسة حازم عبد المنعم، حيث تم استعراض معدلات تنفيذ عدد من المشروعات، بجانب إنهاء الإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروعات أخرى.وأكد المحافظ أن مشروع الإسكان المتميز له أسبقية أولى في سلسلة هذه المشروعات، لأنه يرتبط بالاستقرار المعيشي والأسرى والنفسى لـ2118 أسرة وهو الذى يتطلب بالإسراع في إنشاء وتشطيب الوحدات السكنية المتبقية وبجودة عالية بواسطة الشركة الوطنية، لافتًا إلى أنه جارى التنسيق مع مديرية أمن أسوان لسرعة تنظيم حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالمرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع التطوير الشامل للسوق السياحى للأسراع في معدلات التنفيذ لهذا الممشى الحضاري الذى يصل طولة لـ 2400 متر.وطالب المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية وتلافى الملاحظات لمشروع تطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان التي تشمل حديقة درة النيل وميدان المحطة ومجمعات المحلات والبيكات وحديقة السلام وميدان النادى وسينما الصداقة لتسليمها لإحداى الشركات المتخصصة في التأمين والنظافة والصيانة، مؤكدًا الأستمرار في مسيرة التطوير والتجميل بمشروعات مخططة سيبدأ العمل فيها منها مشروع التطوير الجمالى لكورنيش النيل القديم، بجانب إنشاء الممشى السياحى في أول طريق الكورنيش الجديد.