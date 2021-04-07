رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يستعرض معدلات تنفيذ مشروع الإسكان المتميز

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:10 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان اجتماعًا مع وفد الشركة الوطنية برئاسة حازم عبد المنعم، حيث تم استعراض معدلات تنفيذ عدد من المشروعات، بجانب إنهاء الإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروعات أخرى.

وأكد المحافظ أن مشروع الإسكان المتميز له أسبقية أولى في سلسلة هذه المشروعات، لأنه يرتبط بالاستقرار المعيشي والأسرى والنفسى لـ2118 أسرة وهو الذى يتطلب بالإسراع في إنشاء وتشطيب الوحدات السكنية المتبقية وبجودة عالية بواسطة الشركة الوطنية، لافتًا إلى أنه جارى التنسيق مع مديرية أمن أسوان لسرعة تنظيم حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالمرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع التطوير الشامل للسوق السياحى للأسراع في معدلات التنفيذ لهذا الممشى الحضاري الذى يصل طولة لـ 2400 متر.

وطالب المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية وتلافى الملاحظات لمشروع تطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان التي تشمل حديقة درة النيل وميدان المحطة ومجمعات المحلات والبيكات وحديقة السلام وميدان النادى وسينما الصداقة لتسليمها لإحداى الشركات المتخصصة في التأمين والنظافة والصيانة، مؤكدًا الأستمرار في مسيرة التطوير والتجميل بمشروعات مخططة سيبدأ العمل فيها منها مشروع التطوير الجمالى لكورنيش النيل القديم، بجانب إنشاء الممشى السياحى في أول طريق الكورنيش الجديد.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

ارتفاع عدد مصابي حادث طريق السخنة لـ22 شخصًا

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»


الصور

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخي

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

«سأموت غدا يا عزيزة».. كيف تنبأ موليير الشرق برحيله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب

مكتبة الإسكندرية تكرم علماء القبطيات ببيت السناري.. غدا

لم يكونوا عمالقة.. خرافات حول حجم أجساد المصريين القدماء

السبت.. ندوة حول محمد عفيفى مطر فى بيت الشعر بالأقصر