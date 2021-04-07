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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: مشروع متكامل لنحت 4 تماثيل لرؤساء مصر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:59 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأربعاء، الفنان التشكيلي والنحات طارق الكومي، مدير مركز محمود مختار الثقافي، والدكتور أحمد عبدالكريم الأستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

 أكد المحافظ خلال اللقاء، أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع متكامل من التطوير والتجميل تم فيه الحفاظ على الهوية البصرية للتراث والبيئة الأسوانية بعناصرها الجمالية المتنوعة والتي تشمل نحت 5 تماثيل منها 4 تماثيل للزعماء الراحلين جمال عبدالناصر، وأنور السادات، إضافة إلى ابن أسوان المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق أول عبدالمنعم رياض، فضلًا عن تمثال خامس لجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب بدلًا من التمثال الحالي بما يتناسب مع أبعاد وفراغات الميدان، مطالبًا بأن تكون الأعمال الفنية المخطط تنفيذها جداريات من الخامات البيئية وتجسد ملاحم وأحداثًا تاريخية، وأيضًا تعكس الثقافات والحضارات المتعاقبة على مدينة أسوان.

أشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل من الفنانين والنحاتين لوضع التصميمات التي ستتم مراجعتها على غرار مراجعة أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذها بواجهة المدينة، بالتنسيق مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار للتأكد من ارتباطها بالهوية البصرية، موجهًا المسئولين بتقديم جميع التسهيلات لاختيار المواقع المستهدف وضع الجداريات الفنية فيها، مع السعي الجاد لتوظيف الصخور والمكونات البيئية، علاوة على زيادة المسطحات الخضراء وزهور الزينة لخلق بانوراما جمالية لعروس المشاتى والقضاء على أي تشوهات بصرية.

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