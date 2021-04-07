«الكهرباء»: مد مهلة تقديم طلبات تركيب عدادات كودية حتى نهاية يونيو

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تركيب عدادات كودية على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتنتهي بنهاية شهر يونيو القادم 2021.وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية، والتي بلغت حتى الآن حوالى مليون و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.