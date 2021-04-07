محافظ مطروح يتفقد مشروع ابنى بيتك ومنطقة باب البحر

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء المشروع السكنى ابنى بيتك 1 و2 بشارع علم الروم بالمنطقة الشرقية من مدينة مرسى مطروح.ووجه المحافظ لشركة كهرباء البحيرة بمطروح وإدارة الإنارة بمدينة مرسى مطروح؛ بالإسراع في مراجعة كابلات الكهرباء وإنارة الأعمدة؛ للتيسير على المواطنين مع توفير صندوق لتجميع القمامة، كذلك توفير منفذ لبيع الخبر لأهالى منطقة ابنى بيتك 2.كما تفقد منطقة باب البحر ومتابعة أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ لرفع مستوى أغطية بلاعات الصرف بما يتناسب مع مستوى أعمال الرصف.رافق محافظ مطروح خلال الجولة العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد، رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، ومديرو المديريات والإدارات المعنية، وباسط جعفر مشرف اعمال الإنارة.