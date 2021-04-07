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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مشروع ابنى بيتك ومنطقة باب البحر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:37 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء المشروع السكنى ابنى بيتك 1 و2 بشارع علم الروم بالمنطقة الشرقية من مدينة مرسى مطروح.

ووجه المحافظ لشركة كهرباء البحيرة بمطروح وإدارة الإنارة بمدينة مرسى مطروح؛ بالإسراع في مراجعة كابلات الكهرباء وإنارة الأعمدة؛ للتيسير على المواطنين مع توفير صندوق لتجميع القمامة، كذلك توفير منفذ لبيع الخبر لأهالى منطقة ابنى بيتك 2.

كما تفقد منطقة باب البحر ومتابعة أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ لرفع مستوى أغطية بلاعات الصرف بما يتناسب مع مستوى أعمال الرصف.

رافق محافظ مطروح خلال الجولة العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد، رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، ومديرو المديريات والإدارات المعنية، وباسط جعفر مشرف اعمال الإنارة.

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