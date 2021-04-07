إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم بطريق العين السخنة

أصيب 15 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بطريق "السويس - العين السخنة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.وتسبب التصادم في انقلاب كونتنر محمل بالسيارة النقل على الأتوبيس.كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارا بتصادم سيارة نقل مع أتوبيس بطريق السويس - العين السخنة.وانتقلت سيارات الإسعاف بإشراف الدكتور محمد طنطاوي مدير إسعاف السويس ونقل 15 مصابا إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.