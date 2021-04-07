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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد فعاليات قوافل العلاج بالمنشأة وجرجا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:48 م
قوافل العلاج
قوافل العلاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الأربعاء، فعاليات القوافل الطبية للكشف على المواطنين بالمجان بمركزي المنشأة وجرجا ضمن مبادرة قطار الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر، ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة "صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، والصحة"، لاستهداف القرى الأكثر احتياجا التي انطلقت يوم الأحد الماضي لتجوب جميع أنحاء المحافظة في خمسة أيام متتالية تنتهي غدًا.

رافق المحافظ خلال جولته إلهامي البارودي، ورقية الهلالي أعضاء مجلس النواب، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحضور ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة المنشاة، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا.

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال القافلة الطبية بمدرسة الدناقلة الابتدائية بمركز المنشاة، حيث تابع تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف التخصصات، واطمأن على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما التقى عدد من المواطنين، واستمع إلى انطباعهم وآرائهم حول الخدمات الطبية المقدمة بالقافلة، موجها بمراعاة ظروف كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وإنهاء إجراءات الكشف عليهم أولا وعدم انتظارهم لأوقات طويلة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال القافلة الطبية بالمعهد الأزهري بقرية أولاد بهيج بمركز جرجا، مشيدًا بمبادرة "قطار الخير"، وتقديره للقائمين عليها، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع القطاع الحكومي لتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين وخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا.

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