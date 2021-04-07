يسرا تروج لمسلسلها الرمضاني «حرب أهلية» (صور)
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:31 م
محمد مجديطباعة
روجت الفنانة الكبيرة يسرا لأحداث مسلسلها الجديد حرب أهلية، والمنتظر عرضه بموسم دراما رمضان المقبلة.
ونشرت يسرا صورتها بجانب مخرج العمل سامح عبد العزيز وعلقت قائله: "استنونا في مسلسل، حرب أهلية في رمضان٢٠٢١، إنتاج: العدل جروب، تأليف: أحمد عادل، إخراج: سامح عبد العزيز".
مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وسارة التونسى، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.
ونشرت يسرا صورتها بجانب مخرج العمل سامح عبد العزيز وعلقت قائله: "استنونا في مسلسل، حرب أهلية في رمضان٢٠٢١، إنتاج: العدل جروب، تأليف: أحمد عادل، إخراج: سامح عبد العزيز".
مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وسارة التونسى، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.