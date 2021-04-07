ملك الأردن: أطمئنكم أن الفتنة وئدت وأن أردننا آمن ومستقر

وجه عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، مساء اليوم كلمة للشعب الأردني.وأضاف ملك الأردن:"قهرنا على مدى تاريخنا كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن".وتابع: "أطمئنكم أن الفتنة وئدت وأن أردننا آمن ومستقر.. قهرنا على مدى تاريخنا كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن، ولم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار الوطن".