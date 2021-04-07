مصطفى درويش ينتهى من تصوير دوره فى مسلسل «بين السما والأرض»

انتهي الفنان مصطفى درويش، من تصويره دوره في مسلسل "بين السما والأرض" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل والذي يشارك فيه النجم هاني سلامة والفنانة درة.وبذلك يكون أول عمل انتهى منه مصطفى درويش قبل بدء شهر رمضان، حيث يستمر في وقتنا الحالي بتصوير مسلسل "ضد الكسر" مع نيللي كريم ومسلسل "كله بالحب" مع الفنان أحمد السعدني وزينة.ويجسد مصطفى درويش خلال أحداث العمل شخصية الضبع، حيث يقوم بتعطيل الأسانسير على ساكني العمارة وهو شاب "مافيا" يتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأسًا على عقب.مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل.