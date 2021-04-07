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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:39 م
مقاتلة روسية
مقاتلة روسية
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اعترضت مقاتلة روسية من طراز "ميج-31" طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية النرويجية فوق بحر بارنتس اليوم الأربعاء، حسبما أعلنه مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي.

وقال المركز في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية إنه في 7 أبريل 2021، رصدت أنظمة المراقبة الجوية الروسية هدفًا جويًا فوق أراضي النرويج يقترب من حدود الدولة الروسية، وعلى إثر ذلك أقلعت مقاتلة من طراز "ميج-31" من قوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي لتحديد الهدف الجوي ومنعه من انتهاك حدود الدولة الروسية.

وأشار إلى أن "طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع لاسلكي وحرب إليكترونية من طراز "فالكون 20" تابعة للقوات الجوية النرويجية ورافقتها فوق بحر بارنتس".

وأضاف المركز أنه بعد أن حلقت طائرة الاستطلاع الأجنبية بعيدًا عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى قاعدتها الجوية، مشددا على أن الطلعة الجوية التي نفذتها المقاتلة الروسية سارت وفق التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، وكذلك "لم يُسمح بأي انتهاك لحدود الدولة الروسية".

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