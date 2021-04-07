إدارة بايدن تبلغ الكونجرس بتزويد دعم الأونروا بـ150 مليون دولار
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:40 م
مروة عنبرطباعة
أبلغت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن الكونجرس بأنها تخطط لتزويد الفلسطينيين بـ 150 مليون دولار للأونروا.
كما أبلغت الإدارة الأمريكة الكونجرس- حسبما ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها- بتقديم 75 مليون دولار للدعم الاقتصادي و10 ملايين دولار للتنمية.
كما أبلغت الإدارة الأمريكة الكونجرس- حسبما ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها- بتقديم 75 مليون دولار للدعم الاقتصادي و10 ملايين دولار للتنمية.