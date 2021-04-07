إيطاليا تعرب عن تأييدها لطلب رومانيا الانضمام لمنطقة شنجن

أيدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، لويجي دي مايو، طلب رومانيا الدخول إلى بلدان منطقة التأشيرة الموحدة (شنجن).وقال دي مايو، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بنظيره الروماني بودان أوريسكو، حسبما ذكرت وكالة آكي الإيطالية: "أريد أن أكرر دعم إيطاليا الكامل لطلب رومانيا الانضمام إلى منطقة شنجن، مع الأخذ في الاعتبار أن الشروط الفنية قد تم الوفاء بها منذ زمن".وأضاف أن إيطاليا ورومانيا تشتركان في الفكرة حول أهمية آفاق التكامل الأوروبي لكامل منطقة غرب البلقان.وتابع: "نتفق على الضرورة الملحة لاعتماد أطر التفاوض مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية في أقرب وقت ممكن، فضلا عن المضي قدمًا في مسار تكامل صربيا والجبل الأسود، كذلك للحفاظ على مصداقية عملية أساسية لاستقرار ونمو منطقة قريبة جدًا منا".وحرص دي مايو على تقديم الشكر لرومانيا لإرسالها فريقًا طبيًا إلى إيطاليا خلال الذروة الأولى لانتشار كورونا.