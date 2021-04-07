رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس البرلمان العربي: مبادرات جديدة للتصدي للإرهاب والفكر المتطرف

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:39 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
سعيدة عامر
طباعة
ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المصري برئاسة وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، في خدمة قضايا العالم الإسلامي، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الحثيث لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المعتدل والمستنير والذي امتد دورها للخارج بمختلف دول العالم، فضلًا عن دورها في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب وتصحيح المفاهيم وبناء الوعي من خلال مبادرات بناءة.

جاء ذلك في سياق مشاركة معاليه بمحاضرة دبلومة الدبلوماسية البرلمانية العربية التي عقدت عبر تقنية الفيديوكونفرانس، والتي جاءت تحت عنوان "الدبلوماسية البرلمانية في إطار حوار الأديان والثقافات والتعامل مع الإسلاموفوبيا"، والتي كشف خلالها عن تعاون بين البرلمان العربي ووزارة الأوقاف المصرية في صورة مبادرات للتصدي للإرهاب والفكر المتطرف، فضلًا عن التنسيق لـ انعقاد المؤتمر الدولي الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والذي يهدف إلى مواجهة الفكر المتطرف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ولفت "العسومي"، إلى أن البرلمان العربي لديه رؤية واستراتيجية واضحة في هذا الصدد من واقع دوره ومسؤوليته لا سيما وأن الدول العربية أكثر من اكتوى بنيران الإرهاب، معولًا على التعاون بين البرلمان العربي ووزارة الأوقاف في مواجهة الأفكار التي لا تمت للاعتدال والوسطية وقيم الدين الحنيف بصلة، ومساهمة هذا التعاون في محاربة كل أشكال الكراهية والعنصرية والتمييز والتهميش.

من جهته، عبر وزير الأوقاف المصري عن شكره وتقديره لرئيس البرلمان العربي لحرصه على خدمه قضايا الأمة العربية والإسلامية وتبنيه لرؤى بناءة لمواجهة خطاب التطرف لتبيان سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف، معربًا عن ترحيبه الواسع بالتعاون مع البرلمان العربي لما سينعكس بثمار إيجابية على واقع المجتمعات العربية.

كما ثمن "جمعة"، المساعي الحثيثة للبرلمان العربي برئاسة العسومي والنجاحات التي حققها في الفترة الأخيرة، والتي تصب لصالح خدمة قضايا المنطقة العربية ودوره في الارتقاء بالعمل البرلماني العربي بما يحقق طموحات وتطلعات الشعوب العربية.

موضوعات متعلقة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

«يوميات خ م» هاشتاج يتصدر تويتر لفضح دكتور خائن.. ورضوى الشربيني: «هتزعل جامد»

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

«المركزى» يكشف تفاصيل سياسات تيسير الأوضاع المالية فى ظل كورونا


الصور

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخي

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

«سأموت غدا يا عزيزة».. كيف تنبأ موليير الشرق برحيله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب

مكتبة الإسكندرية تكرم علماء القبطيات ببيت السناري.. غدا

لم يكونوا عمالقة.. خرافات حول حجم أجساد المصريين القدماء

السبت.. ندوة حول محمد عفيفى مطر فى بيت الشعر بالأقصر