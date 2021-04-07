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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خطة النواب»: الجلسة المقبلة تناقش مشروعات قوانين بشأن الحساب الختامي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:38 م
النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم
محمد جعفر
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أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة، أن مجلس النواب سينظر بحلساته العامة المقرر عقدها يومي الأحد والاثنين القادمين مشروعات قوانين بشأن الحساب الختامي.

وأضاف سالم في بيان له، أن أعمال مراجعة الحسابات الختامية تم نظرها في أكثر من ٢٠ اجتماع للجنة ويصل التقرير الخاص بها لعدد ٤٦٥ صفحة، ويتضمن التقرير أكثر من ١٠٠ توصية تنوعت مابين تحديد مسؤوليات بشأن عدد من المخالفات المالية والإدارية.

وكشف عن طلب اللجنة تشكيل عدد من اللجان من الجهات الرقابية لفحص ومراجعة عدد من الموضوعات من أهمها تقييم السياسات والخطط التي وضعتها كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعدد من الهيئات العامة الاقتصادية الأخري التي تسفر نتائج أعمالها عن خسائر سنوية، كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو بعض الجهات الأخرى التي لم تلتزم بتطبيق أحكام القوانين.

وأوضح أنه سوف يتم مناقشة الآتي:

1) مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 20192020.

2) مناقشة مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020.

3) مناقشة مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 20192020 وعددها (50) مشروعًا.

4) مناقشة مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 20192020.

5) مناقشة مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 20192020.

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