وفاة 19 بجلطات بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، الأربعاء، وفاة 19 شخصا من أصل 79 تعرضوا لجلطات دموية بعد تلقيهم لقاح إكسفورد أسترازينيكا، ولكنّها شددت على أنّ فوائد تلقيه ما زالت أكبر بالنسبة إلى "الغالبية العظمى" من السكان.وأوضحت مديرة الوكالة البريطانية للدواء جون راين أنّ الإصابات حدثت لدى 51 امرأة و28 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 18 و79 عامًا.