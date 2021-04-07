انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقى الأمريكى

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، قبل قليل، انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكى.وقال وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، إن الحكومة ماضية لإرساء دعائم الديمقراطيةِ.وتابع حسين فى تصريحات صحفية، زيارة البابا الأخيرة إلى العراق تؤكد أن بلادنا بوابة إقليمية ودولية لإشاعة السلام، وفقا لوكالة واع.