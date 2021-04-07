الخارجية الفلسطينية: إجراء الانتخابات بالقدس قضية في غاية الأهمية

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن المعركة الآن مع الاحتلال الإسرائيلي هي معركة القدس عبر الانتخابات، مشيرا إلى استمرار الاتصالات المباشرة مع أطراف الرباعية الدولية وعدد من وزراء الخارجية للمطالبة بالضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات خاصة في مدينة القدس المحتلة.وقال المالكي،في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس قضية في غاية الأهمية، وعلى إسرائيل وقف خرق الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير بشأن مكانة مدينة القدس.وتابع "إسرائيل ماضية في عزل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية ومنع الانتخابات فيها، فيما المجتمع الدولي لم يترجم وعوده بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات العامة في القدس".وأشار إلى أنه يتم دراسة إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة باتخاذ قرار بشأن ضرورة سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، قال المالكي إن فلسطين ستسلم اليوم ردها على رسالة المدعية العامة للمحكمة فيما أرجأت إسرائيل الرد على رسالة المحكمة لها حتى يوم غد.وبين أنه في حال إدعت إسرائيل أنها ستقوم بمحاكمات داخليا لكسب الوقت، فإن فلسطين بدورها ستوفر كل المسوغات القانونية التي تدلل على أن كل المحاكمات الإسرائيلية هي صورية وأن القضاء الإسرائيلي هو جزء من منظومة الاحتلال والاستيطان، مشيرا إلى أنه تم تقديم تقارير تكشف حقيقة النظام القضائي في إسرائيل الذي يغطي جرائم الاحتلال.