شراكة استراتيجية بين الجامعة الأمريكية وجامعة العلمين

وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية اتفاقية شراكة استراتيجية بين جامعة العلمين الدولية AIU والجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC، بحضور فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة وذلك في مقر جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة.تأتى تلك الاتفاقية فى إطار رؤية مصر 2030 التى تنص على أن تصبح مصر مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، يتميــز بوجـود نظـام متكامـل، يضمـن القيمـة التنمويـة للابتكار والمعرفة، ويربـط تطبيقـات المعرفة ومخرجـات الابتكار بالأهداف والتحديـات الوطنيـة وذلك بحلول عـام 2030.تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC وجامعة العلمين الدولية AIU في مجال التعليم العالي على مختلف المستويات التعليمية والتنموية، وذلك لدعم تطوير شراكات مستدامة بين المجتمع والجامعة.يتمثل نطاق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في توفير التعاون خصيصا في مجال الأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية، التي من شأنها تعزيز التفاهم المتبادل، والتعاون الودي والأكاديمي المستدام والمنتج، والتبادل بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من كلا الطرفين.تشمل تلك الأنشطة تبادل الطلاب الأكاديميين لغرض البحث والدراسات الأكاديمية برامج البحث المشتركة، التبادل الطلابي على أساس نظام تحويل الساعات الدراسية المعتمدة،تبادل المؤلفات العلمية والتعليمية التي ينتجها أي من الطرفين أو كلاهما، وكذلك تبادل المواد حول الأبحاث الأكثر صلة وموضوعية من قبل الباحثين لدى كلا الطرفين، تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات ذات الاهتمام المشترك للمؤسستين، برامج المهارات الشخصية، برامج القيادة وريادة الأعمال، الاستشارات والخدمات المهنية، الأنشطة الإضافية مثل الاتحادات والنوادي والمشاركة في التنمية المجتمعية، خدمات الدعم الطلابي.ورحب الدكتور عصام الكردي بوفد الجامعة الامريكية والحضور حيث قام بتعريف جامعة العلمين الدولية التى تم إنشاؤها بموجب قرار جمهورى ومساحتها ومبانيها وبرامجها المختلفة وطريقة التدريس بها.أضاف الكردى أن الجامعة تحرص على إقامة شراكات محلية ودولية مع العديد من الجامعات المرموقة حيث تم على المستوى المحلى توقيع إتفاقية شراكة إستراتيجية مع جامعة الإسكندرية وعلى المستوى الدولى هناك شراكات مع جامعة ولاية ميتشجن وجامعة لويفيل وجارى العمل على إقامة شراكات مع جامعة فيرجينيا تك وجامعة ايست لندن وجامعة نورث ويسترن.وأعرب فرانسيس ريتشارديونى رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن تحمسه للشراكة ويتمنى رؤيتها تنجح وتتوسع وأن الجامعة الامريكية بالقاهرة وجامعة العلمين الدولية تتشاركان فى قيم هامة مثل تحسين جودة التعليم فى مصر وتعزيز فهم قيمة التنوع وأعرب عن إستعداد الجامعة الامريكية لتقديم كل الدعم لجامعة العلمين الدولية.أضاف الدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية وممثل الحكومة المصرية فى الجامعة الامريكية بالقاهرة أن البروتوكول يهدف الى تعزيز التعاون بين الجامعتين من أجل تأهيل الطلاب للتعامل دوليا وأشار أن جامعة العلمين الدولية هى الحلم الذى أصبح حقيقة حيث انها تساهم فى تطوير التعليم فى مصر.كما أعرب الدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمى للجامعة الامريكية عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مهنا الدكتور عصام الكردى بافتتاح الجامعة حيث أفاد أن للجامعة الأمريكية شراكات عديدة مع الجانب المصرى لنقل المعرفة والتبادل.