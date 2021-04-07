محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأربعاء، زيارة إلى جامعة حورس، حيث كان فى استقبالها الدكتور إبراهيم صابر، رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور السعيد عبد الهادي، القائم بأعمال رئيس الجامعة واللواء بحرى وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط والدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب ومحمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وأعضاء مجلس الأمناء وعمداء الكليات.خلال الزيارة، ترأست المحافظ ورئيس مجلس الأمناء جلسة مجلس الجامعة التى استهلت بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور أكرم العوضي، رئيس جامعة حورس السابق وفرحة الشناوي نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق، واستعراض الخطط الإستراتيجية والمستقبلية للجامعة الخاصة للبدء بالمرحلة الأولى من تنفيذ المستشفى الجامعى وكذا إنشاء كليات جديدة من أهمها كليات الدراسات العليا والفنون الجميلة والتطبيقية، إذ من المخطط أن تخدم الأخيرة قطاع الأثاث، خاصة مدينة دمياط للأثاث بمجالات التصميم، إضافة إلى عرض الاتفاقيات المحلية والدولية الذى جاء أبرزها توقيع مذكرات تفاهم مع عدد الجامعات الدولية والمحلية وانضمام الجامعة إلى اتحاد الجامعات العربية فى مارس 2019.خلال الجلسة أيضًا، تم التصديق على جلسة المجلس السابق والإحاطة علمًا بعدد من الموضوعات، فضلًا عن استعراض القواعد الواردة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والمنح الدراسية المقدمة لطلاب الدفعة الأولى والمصريين وأبناء شهداء الجيش الأبيض الذين كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا، وتقديم 10 منح مجانية لدول حوض النيل ومكافآت التفوق وذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة وما تم تحقيقه من جهود فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب واعتماد خطة الدراسة والخريطة الزمنية للعام الجامعى ٢٠٢١٢٠٢٠.فى سياق متصل، اطلعت محافظ دمياط على العرض الذى قدمه قسم العمارة بكلية الهندسة بالجامعة، للمقترحات الخاصة باستغلال قطعة أرض حديقة الخالدين الواقعة على الطريق الواصل بين مدينتى دمياط ورأس البر، لتنفيذ مشروع يعود بالنفع على المحافظة، وفقًا لمعايير محددة تتعلق بطبيعة المكان وخصائصه المختلفة خاصة مع وقوعه على نهر النيل، كما تسلمت مجسمات تذكارية مهداة من طلاب القسم.وأعربت المحافظ عن فخرها بما حققته الجامعة على كافة المستويات، ودورها البارز فى خدمة المحافظة والمجتمع والتى جاء منها تنفيذ قوافل لعلاج الأسنان بعدد من قرى المحافظة، معربة عن تطلعها لتحقيق التعاون المشترك بين المحافظة وجامعة حورس، لدفع عجلة التنمية على أرض دمياط، مؤكدة أن الجامعة لديها قدرة بالغة فى تنفيذ مبادرات على أعلى المستويات لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.على جانب آخر، رحب الدكتور إبراهيم صابر بمحافظ دمياط، كما توجه بالشكر الجزيل لما تقدمه من دعم غير مسبوق للقطاع المهم، مؤكدًا حرص الجامعة على تحقيق المزيد من التعاون لتنفيذ مبادرات تخدم قطاع التعليم العالى وأهالى المحافظة.