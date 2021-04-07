«عثمان»: الاستعانة بفيديوهات موكب المومياوات للترويج لمصر بمعرض «الفيتور»

كشف محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، أن اللجنة قررت الاستعانة بالفيديوهات الخاصة بموكب نقل المومياوات الملكية للترويج السياحي لمصر بمعرض الفيتور السياحي الدولي بإسبانيا المقرر إقامته في الفترة من 19 لـ23 مايو 2021، بعد أن تم تأجيله من شهر يناير الماضي، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.وأكد "عثمان" في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة قررت السفر حتى في حالة قيام إدارة المعرض بتنظيم المعرض أونلاين لإجراء العديد من اللقاءات مع منظمي الرحلات الإسبان لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر.وأشار إلى الأثر الدولي الكبير لهذا الحدث السياحي، والذي يجعل العالم يفكر من جديد للسفر لمصر لذلك تلك الفيديوهات ستلعب دورا مهما في انتعاش السياحة عالميا.